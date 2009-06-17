На Joomla сделать слайдер на ajax по типу demos111.mootools.net/Fx.Slide, и прикрутить к sobi2 vcard. Сайт www.1001pp.ru. Указывайте стоимость.
Интернет магазин (Электроника) + Парсер товаров!
Нужен Интернет магазин + встроенные парсер товаров по продажам фото/видео техники, а также комьютеров и ноутбуков и.т.д. Написанный чисто под мои нужды. Дизайн как таковой должен быть не сложный, особенные функции встроенные парсер товаров с другого магазина + изменение цен. Чекаут для онлайн заказов по безналичному расчету. Функция Callback для перезвона клиентам. А также в админской панели должна быть функция интегрирования с Яндекс Маркетом. Т.е. я выбрал товары и они уже на яндексе.
Если есть вопросы задавайте. Я скину в личку пример то что мне нужно. А также откуда брать товары с фото и.т.д.
Ваши портфолио по Интернет магазинам обязательны. Выбераю не только по цене но и по качеству. Выполнение работы нужно сделать в кротчайште сроки.
Пишите ЛС я скину Вам все что мне нужно.
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