Интернет магазин (Электроника) + Парсер товаров!

Нужен Интернет магазин + встроенные парсер товаров по продажам фото/видео техники, а также комьютеров и ноутбуков и.т.д. Написанный чисто под мои нужды. Дизайн как таковой должен быть не сложный, особенные функции встроенные парсер товаров с другого магазина + изменение цен. Чекаут для онлайн заказов по безналичному расчету. Функция Callback для перезвона клиентам. А также в админской панели должна быть функция интегрирования с Яндекс Маркетом. Т.е. я выбрал товары и они уже на яндексе.

Если есть вопросы задавайте. Я скину в личку пример то что мне нужно. А также откуда брать товары с фото и.т.д.

Ваши портфолио по Интернет магазинам обязательны. Выбераю не только по цене но и по качеству. Выполнение работы нужно сделать в кротчайште сроки.

Пишите ЛС я скину Вам все что мне нужно.