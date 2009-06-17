На Joomla сделать слайдер на ajax

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Закрыт6 заявок118 просмотров

На Joomla сделать слайдер на ajax по типу demos111.mootools.net/Fx.Slide, и прикрутить к sobi2 vcard.

Сайт www.1001pp.ru.

Указывайте стоимость.

AJAXJoomla
16 лет назад
fortunatut
Наталья 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
13 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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