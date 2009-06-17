Интерактивная карта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок154 просмотра

Здравствуйте.

Меня интересует создание сайта на подобие onioni.ru (выберите интернет версию) под ключ.

Карты имеются (в векторе). Их будет несколько.

возможности:

1.Администратор добавляет на карту объекты (с фотографиями).

2.Любой пользователь может найти ошибку на карте и выбрав например дом прокомментировать (например неправлеьный номер дома не 9 а 9/3)

16 лет назад
prognozer
Андрей 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
11 отзывов

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Нет заявок фрилансеров