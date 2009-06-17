Вот что мы имеем на данный момент poroxa.net От Вас хочу услышать цену и предложения по доработке портала, в итоге хочется иметь полностью настроенный сайт сообщества. Сайт должен быть удобным и ...
Интерактивная карта
Здравствуйте.
Меня интересует создание сайта на подобие onioni.ru (выберите интернет версию) под ключ.
Карты имеются (в векторе). Их будет несколько.
возможности:
1.Администратор добавляет на карту объекты (с фотографиями).
2.Любой пользователь может найти ошибку на карте и выбрав например дом прокомментировать (например неправлеьный номер дома не 9 а 9/3)
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