Анимировать шапку

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт30 заявок336 просмотров

Анимировать шапку

В шапке небо. Надо чтобы оно двигалось справа налево

http://img193.imageshack.us/img193/7289/condi7777772iii.jpg

16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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