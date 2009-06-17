Устранение дыр в форуме.

Здравствуйте! Мой сайт работает на бесплатной CMS PostNuke. Форум для него PNphpBB2. Я его не обновлял никогда (установлен он был несколько лет назад и я не уверен, что он поддерживается командой разработчиков). )В последние дни хостер уже два раза отключал сайт с мотивировкой, что нагрузка, создаваемая базой сайта, съедает очень много мощности их процессора.

Форум пока отключил, работает только сайт. Логи доступа все есть, данные о нагрузках на базу хостер мне также выслал. Говорят, смотрите скрипты, наверное, они виноваты.

Нужен хороший программист, который проанализирует работу и уязвимость форума (а, возможно, и сайта) и ликвидирует дыры.

А, может, есть возможность импортировать все сообщения (базу) на другой (надёжный) форум?

В общем, оплата по договорённости, но бюджет, сразу скажу, не ахти какой.

Если всё будет ок, то с удовольствием сотрудничал бы и в будущем в области тех.поддержки. Предпочтительно работать с человеком, который может оперативно решать возникающие тех. проблемы.