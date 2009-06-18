Скрипт PHP-Joomla подсчет стоимости газона

Необходимо написать или внедрить на сайт на основе Joomla простенький скрипт подсчета стоимости газона.

А именно. Есть 2 типа газона, человек вбивает количество метров квадратных ему выдается цена.

При выделении чекбоксов с доп. параметрами добавляется еще стоимость.

В итоге выдается конечная.

Скрипт может быть независим от Joomla, главное чтобы он в ней работал