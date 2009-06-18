Скрипт PHP-Joomla подсчет стоимости газона

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок124 просмотра

Необходимо написать или внедрить на сайт на основе Joomla простенький скрипт подсчета стоимости газона.

А именно. Есть 2 типа газона, человек вбивает количество метров квадратных ему выдается цена.

При выделении чекбоксов с доп. параметрами добавляется еще стоимость.

В итоге выдается конечная.

Скрипт может быть независим от Joomla, главное чтобы он в ней работал

JoomlaPHP
16 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

tigr1945
41 год
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Владимир отлично справился с поставленной задачей! Рекомендую!
Хороший заказчик. Оплата вовремя и без задержек

Заявки фрилансеров

tigr1945
41 год
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад