Натянуть дизайн на движок

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок209 просмотров

Требуется создать клон сайта nkssp.ru

CMS бесплатная, дизайн существующий.

Сроки минимальные, оплата по факту или через СБС, указывайте пожалуйста движок!

16 лет назад
korifey
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

jank_1988
Олег 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$64
1 день

Заявки фрилансеров

jank_1988
Олег 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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