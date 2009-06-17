Необходимо разработать ресурс, основным компонентом которого будет являться личный кабинет для фотографа. Соответственно: 1. Профиль фотографа (контакты, техники съемки, используемая аппаратура для съемки и проч.) 2. Возможность загрузки фото. ...
Натянуть дизайн на движок
Требуется создать клон сайта nkssp.ru
CMS бесплатная, дизайн существующий.
Сроки минимальные, оплата по факту или через СБС, указывайте пожалуйста движок!
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