Все стандартные капчи на DLE (DataLife Engine), выложенные в паблике не спасают от спама. Вот что нужно: Кнопочка, без клика по которой не доступен ввод текста с капчи в поле для ...
Нужен скрипт
Пример скрипта можно увидеть на сайте: http://xxibek.net/index.php
Если нажать на "Скрыть рекламный блок", то он поднимется вверх и будет закрыт.
Минусы этого скрипта:
1) Состоит из 2-x подключённых файлов + код внутри html документа
2) Размер скрипта: 80кб
3) В Опере баннер не сохраняется закрытым, если перезагрузить страницу. (скрипт работает без куков)
4) Во всех других браузерах закрытый баннер при загрузке страницы грузится открытым, и через время (после полной загрузки документа) закрывается.
Плюсы:
1) Плавное раскрытие и закрытие блока.
Я думаю, алгоритм работы скрипта должен быть такой:
1) Скрипт должен быть написан на JavaScript и должен грузиться браузером из кэша, а не грузится заново каждый раз на новой странице.
2) Пользователь заходит на сайт и этот баннер изначально открыт и заносит в куки значение "1".
3) После перезагрузки страницы скрипт делает проверку значения куки, и если значение "1", то выводи баннер открытым.
4) Когда пользователь нажимает на кнопку "Закрыть рекламный баннер", то баннер поднимается вверх и в куки заносится значение "0", а картинка со словом "Закрыть рекламный баннер" меняется на другую картинку с текстом: "Открыть рекламный баннер"
5) Ну и тоже самое при открытии баннера, только наоборот
P.S.
1) Очень хочется видеть подобный скрипт, но чтобы кода в нём было намного меньше, чем в примере, который я показал.
2) Чтобы баннер сохранялся закрытым во всех браузерах, если его закрыли (а не как в примере, что я показал)
3) В идеале, если баннер будет также плавно закрываться и открываться
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