Нужен скрипт

Пример скрипта можно увидеть на сайте: http://xxibek.net/index.php

Если нажать на "Скрыть рекламный блок", то он поднимется вверх и будет закрыт.

Минусы этого скрипта:

1) Состоит из 2-x подключённых файлов + код внутри html документа

2) Размер скрипта: 80кб

3) В Опере баннер не сохраняется закрытым, если перезагрузить страницу. (скрипт работает без куков)

4) Во всех других браузерах закрытый баннер при загрузке страницы грузится открытым, и через время (после полной загрузки документа) закрывается.

Плюсы:

1) Плавное раскрытие и закрытие блока.

Я думаю, алгоритм работы скрипта должен быть такой:

1) Скрипт должен быть написан на JavaScript и должен грузиться браузером из кэша, а не грузится заново каждый раз на новой странице.

2) Пользователь заходит на сайт и этот баннер изначально открыт и заносит в куки значение "1".

3) После перезагрузки страницы скрипт делает проверку значения куки, и если значение "1", то выводи баннер открытым.

4) Когда пользователь нажимает на кнопку "Закрыть рекламный баннер", то баннер поднимается вверх и в куки заносится значение "0", а картинка со словом "Закрыть рекламный баннер" меняется на другую картинку с текстом: "Открыть рекламный баннер"

5) Ну и тоже самое при открытии баннера, только наоборот

P.S.

1) Очень хочется видеть подобный скрипт, но чтобы кода в нём было намного меньше, чем в примере, который я показал.

2) Чтобы баннер сохранялся закрытым во всех браузерах, если его закрыли (а не как в примере, что я показал)

3) В идеале, если баннер будет также плавно закрываться и открываться