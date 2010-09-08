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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Хороший программист. Работой доволен
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четко описал тз, оплатил вовремя, рекомендую всем
$5
10 баллов
12 лет назад
Отличный программист, всё делает очень быстро. Отличная работа!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, лишних доработок не требовал, оплатил сразу и без вопросов, рекомендую
$5
10 баллов
13 лет назад
Ответный отзыв
Приятно было работать, спасибо:))
$70
10 баллов
13 лет назад
Отлично справился со своей работой, быстро, качественно. Будем еще обращаться.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четко поставили тз, вовремя оплатили работу, рекомендую
$25
10 баллов
13 лет назад
Анатолий выполнил работу очень быстро и качественно, чем я очень доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четко поставил задачу, вовремя и без вопросов произвел оплату, приятно работать с такими людьми