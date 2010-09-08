shaddy

Анатолий Якушко shaddy

 
41 годУкраина/Горловка
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

PHP

Mysql

C++

C#

java

javaScript

ActionScript

PHPJavascriptMySQL
Отзывы заказчиков
alexandrcreative
Александр 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Написать или переделать модуль под джумлу.
Хороший программист. Работой доволен
Хороший заказчик, четко описал тз, оплатил вовремя, рекомендую всем
Ответный отзыв
reklamasster
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Поставить код сапе на сайт
Отличный программист, всё делает очень быстро. Отличная работа!
Хороший заказчик, лишних доработок не требовал, оплатил сразу и без вопросов, рекомендую
Ответный отзыв
pimenov
Виктор 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Замена телефона
Сделано супер, все быстро и качественно www.academiyasaitov.ru
Приятно было работать, спасибо:))
Ответный отзыв
antra
Елена 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$70
10 баллов
13 лет назад
Создание программы
Отлично справился со своей работой, быстро, качественно. Будем еще обращаться.
Хороший заказчик, четко поставили тз, вовремя оплатили работу, рекомендую
Ответный отзыв
Muhomor
Денис 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
$25
10 баллов
13 лет назад
Написать абузного робота для хостинга изображений
Анатолий выполнил работу очень быстро и качественно, чем я очень доволен. Рекомендую!
Хороший заказчик, четко поставил задачу, вовремя и без вопросов произвел оплату, приятно работать с такими людьми
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