antra

Елена antra

 
38 летУкраина/Одесса
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн туристического сайта

    Необходимо создать дизайн сайта для этнического внутреннего туризма, стиль дизайна - трипольская культура. ТЗ и структура - прилагаются. Обратите внимание сайт нужен в стиле ТРИПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ!

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • SIP-клиент для ОС Windows

    Требуется написать sip-клиент на Qt. Sip-клиент по возможностям, как X-Lite. Написание либо с нуля либо с задействованием сторонних свободнораспространяемых библиотек, разрешенных к коммерческому использованию. Из дополнительного: авторизация через удаленный сервер с подтягиванием настроек авторизации для sip-телефонии, плюс ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание тестов для сайта

    Необходимо создать онлайн тест для размещения на сайте, при этом планируется: 20 вопросов с возможностью выбора одного из 3-х вариантов ответов, отображение по одному вопросу на экране, суммация выбранных результатов, в конце теста вывод на экран ответа. предлагайте стоимость и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание мини БрендБука

    Для компании необходимо создание Бренд Бука, в который войдет следующее: - визитки на рус и англ языке (стиль визиток есть, их нужно переработать в грамотный шаблон); - бейджи - фирм. бланк - конверт Рекламные материалы: - картинка на компакт диск - коробочка ...

    Фирменный стиль18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка дизайна для WEB-приложения

    $250

    Необходимо разработать дизайн для WEB-приложения, описание во вложении. Разработать нужно не только иконки и "основу" к ним, но и прорисовать все таблицы и формы программы (3 таблицы и 10 форм) В ТЗ были внесены уточнения и ориентир ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание программы

    Нашей компании нужна программа выполняющая функции qip online, т.е. должно быть подключению к серверу и снимать с него данные о получении почтовых сообщений, сообщений чата. Программа должна только выдавать уведомления, но чтение и отсылка другим ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
shaddy
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$70
10 баллов
13 лет назад
Создание программы
Хороший заказчик, четко поставили тз, вовремя оплатили работу, рекомендую
Отлично справился со своей работой, быстро, качественно. Будем еще обращаться.
Ответный отзыв