Необходимо создать дизайн сайта для этнического внутреннего туризма, стиль дизайна - трипольская культура. ТЗ и структура - прилагаются. Обратите внимание сайт нужен в стиле ТРИПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ!
- Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется написать sip-клиент на Qt. Sip-клиент по возможностям, как X-Lite. Написание либо с нуля либо с задействованием сторонних свободнораспространяемых библиотек, разрешенных к коммерческому использованию. Из дополнительного: авторизация через удаленный сервер с подтягиванием настроек авторизации для sip-телефонии, плюс ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать онлайн тест для размещения на сайте, при этом планируется: 20 вопросов с возможностью выбора одного из 3-х вариантов ответов, отображение по одному вопросу на экране, суммация выбранных результатов, в конце теста вывод на экран ответа. предлагайте стоимость и ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Для компании необходимо создание Бренд Бука, в который войдет следующее: - визитки на рус и англ языке (стиль визиток есть, их нужно переработать в грамотный шаблон); - бейджи - фирм. бланк - конверт Рекламные материалы: - картинка на компакт диск - коробочка ...Фирменный стиль18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Необходимо разработать дизайн для WEB-приложения, описание во вложении. Разработать нужно не только иконки и "основу" к ним, но и прорисовать все таблицы и формы программы (3 таблицы и 10 форм) В ТЗ были внесены уточнения и ориентир ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
Нашей компании нужна программа выполняющая функции qip online, т.е. должно быть подключению к серверу и снимать с него данные о получении почтовых сообщений, сообщений чата. Программа должна только выдавать уведомления, но чтение и отсылка другим ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад