Создание мини БрендБука

Фирменный стильЗакрыт18 заявок244 просмотра
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Для компании необходимо создание Бренд Бука, в который войдет следующее:

- визитки на рус и англ языке (стиль визиток есть, их нужно переработать в грамотный шаблон);

- бейджи

- фирм. бланк

- конверт

Рекламные материалы:

- картинка на компакт диск

- коробочка для диска

- листовка А5

- плакат размера 80х180 см

- картинка на блокнот А5

- картинка на ручку

- флажок

вся необходимая информация предоставится. Интересует реальная стоимость и сроки выполнения.

Материал должен быть предоставлен в формате *.cdr

13 лет назад
antra
Елена 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад