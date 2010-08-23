Необходимо разработать фирменный стиль

Фирменный стильЗакрыт33 заявки485 просмотров
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Необходимо разработать фирменный стиль магазина MASHINKI - в нем будут представлены коллекционные масштабные модели автомобилей.

Начать надо с логотипа, а там дойдем и до сайта и т.п.

13 лет назад
iEmployer
Алексей 
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Был
год назад
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