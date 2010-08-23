Необходимо разработать фирменный стиль

Компания Стройснаб. Занимаемся много чем: пласт.окна, мет.двери, жалюзи, рольставни, кондиционеры, натяжные потолки, алюм. балконы и т.п. Нужен логотип и фирменный стиль. Предполагаю 2 цвета (один из них зеленый). Возможны варианты. В логотипе должно ясно читаться название. Может быть ...