Разработка фирменного стиля и дизайна сайта

$1500
Фирменный стильЗакрыт3 заявки873 просмотра
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Нужно разработать фирменный стиль (в т.ч. логотип, цветовую гамму, шрифты, фирменные блоки, графические элементы, шаблоны документов ...) и дизайн сайта на основе фирменного стиля. Для компании оказывающей профессиональные услуги (управленческий консалтинг и аутсорсинг бухгалтерского и кадрового учета).

Детальную информацию в личной переписке.

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Проект разбит на 2 этапа:

1) Разработка наименования торговой марки, логотипов и фирменного стиля

2) Разработка дизайна сайта

По итогам рассмотрения заявок кандидатов на выполнение проекта был выбран исполнитель на 1 этап.

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13 лет назад
STBABIYA
Андрей 
59 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
hrumk
62 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$2500
50 дней
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