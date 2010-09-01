Разработка фирменного стиля и дизайна сайта

Нужно разработать фирменный стиль (в т.ч. логотип, цветовую гамму, шрифты, фирменные блоки, графические элементы, шаблоны документов ...) и дизайн сайта на основе фирменного стиля. Для компании оказывающей профессиональные услуги (управленческий консалтинг и аутсорсинг бухгалтерского и кадрового учета).

Детальную информацию в личной переписке.

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Проект разбит на 2 этапа:

1) Разработка наименования торговой марки, логотипов и фирменного стиля

2) Разработка дизайна сайта

По итогам рассмотрения заявок кандидатов на выполнение проекта был выбран исполнитель на 1 этап.

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