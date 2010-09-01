Разработка фирменного стиля

Вот наш сайт: http://dualsim.kiev.ua Бренд "Флеш Мобайл" мы хотим заменить на "DUALSIM". Нужен логотип и фирменный стиль для нашего сайта. Ждем предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть логотип, выполненный профессиональным дизайнером. Необходимо разработать фирменный стиль и адаптировать его на предметы канцелярии и сувенирную продукцию. Направленность техническая. Адаптация нужна на "малый (базовый) пакет": 2 бланка, 2 конверта, бумажная (пластиковая) папка, пластиковый (бумажный) пакет, визитка, кружка, диск. Срок 3-4 дня. Стоимость оставляем в проекте, а вопросы задаем в асю: сорок шесть двадцать два тридцать шесть. Не наоборот ).
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