Разработка фирменного стиля

Есть логотип, выполненный профессиональным дизайнером. Необходимо разработать фирменный стиль и адаптировать его на предметы канцелярии и сувенирную продукцию. Направленность техническая. Адаптация нужна на "малый (базовый) пакет": 2 бланка, 2 конверта, бумажная (пластиковая) папка, пластиковый (бумажный) пакет, визитка, кружка, диск. Срок 3-4 дня. Стоимость оставляем в проекте, а вопросы задаем в асю: сорок шесть двадцать два тридцать шесть. Не наоборот ).