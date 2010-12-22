Фирменный стиль, логотип (для Восток Ольги)

Ольга зарекомендовала себя как "Профессионал" с большой буквы. Компетентна, ответственная и просто приятный в общении человек. С моей стороны были нюансы к которым Ольга отнеслась с пониманием. Советую всем, кому нужен качественный исполнитель. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.