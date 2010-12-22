Фирменный стиль, логотип (для Восток Ольги)

Фирменный стильЗавершен7 заявок270 просмотров
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Разработка фирстиля. Обновить логотип.

13 лет назад
Vinat
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
12 часов назад
13 лет назад
$100
5 дней
Ольга зарекомендовала себя как "Профессионал" с большой буквы. Компетентна, ответственная и просто приятный в общении человек. С моей стороны были нюансы к которым Ольга отнеслась с пониманием. Советую всем, кому нужен качественный исполнитель. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Все замечательно, добросовестный и доброжелательный заказчик. Мои рекомендации!
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