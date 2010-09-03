Комбинация "Лого + фирменный стиль "

На основе разработанного фирменного стиля компании отрисовать элементы фирменного стиля (визитка, бланк, диск и. т.д.) для нового направления. Больше указанной суммы эта работа не стоит, заранее просьба не беспокоить с другими предложениями.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нам нужен человек или команда которая будет быстро и качественно выполнять комбинации "ЛОГО + ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ".
В комбинацию входит:
1 Создание логотипа
2 Разработка фирменного стиля , а именно :
-Визитка
-Папка
-Конверт
Срок на одну комбинацию 2-3 дня, стоимость 3000 рублей.
Заявки рассматриваются только тех кто выслала:
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На почту [email protected]
Так же после высланноей анкеты, Вы моежете связаться со мной по :
skype Administrator_od
Mobile 8 962 934 0000
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