Комбинация "Лого + фирменный стиль "

Нам нужен человек или команда которая будет быстро и качественно выполнять комбинации "ЛОГО + ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ".

В комбинацию входит:

1 Создание логотипа

2 Разработка фирменного стиля , а именно :

-Визитка

-Папка

-Конверт

Срок на одну комбинацию 2-3 дня, стоимость 3000 рублей.

Заявки рассматриваются только тех кто выслала:

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На почту [email protected]

Так же после высланноей анкеты, Вы моежете связаться со мной по :

skype Administrator_od

Mobile 8 962 934 0000