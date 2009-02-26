Здравствуйте, уважаемые коллеги! Срочно нужна помощь по подготовке анимации для игры, одна не справляюсь:) Самих объектов под анимацию 6 штук, на каждый - от 8 до 3 фреймов. Более подробно все расскажу ...
Умею:
- рисовать (векторную графику, коммерческие иллюстрации, концепт-арты, графику для игр (iOS, Android, Flash)
- выполнять работы в заданном стиле
- выдумывать (персонажей, локации, игры, логотипы)
- вести конструктивный диалог в тоне взаимоуважения и корректности
- укладываться в сроки любой ценой
Учусь (умею, но пока не так, как хочется):
- 3D
- грамотный гейм-дизайн
- анимация
Не умею:
- веб-дизайн/верстка
- программирование
- пре-пресс/допечатная подготовка
Буду рада сотрудничеству!
- Анимация1 исполнительЗавершен14 лет назад
Доброй ночи, уважаемые коллеги! Возникла необходимость перевода 6-и файлов AI CS3 в CDR 9 версии. Сложных эффектов нет, растра нет, зато есть сложный детализированный узор, который превращается в кашу любыми известными мне ...Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт14 лет назад
Срочно нужен очень хороший дизайнер в рекламное агентство в Киеве, способный на большие подвиги. Должен уметь: - придумывать (принты, логотипы, фирменные стили, сайты, концепты и вообще, все, что может иметь ...Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте, глубокоуважаемые коллеги! Я уверена, что среди Вас есть люди не только творческие, но и готовые делиться своими знаниями и умениями. Возникла необходимость улучшить свои навыки и знания в области академического рисунка/живописи, ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Здравствуйте, товарищи! Требуется создать сайт-портфолио брендинговой студии (само я в web-е не сильно, к сожалению). Самое главное - удобный апдейт по разделам (создание ТМ, потребительский бренинг, логотипы, фирстили, нейминг). Метод решения задачи оставляю на ...Сайты «под ключ»2 исполнителяЗакрыт16 лет назад