skahouse

Екатерина skahouse

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Creation...

Умею:

- рисовать (векторную графику, коммерческие иллюстрации, концепт-арты, графику для игр (iOS, Android, Flash)

- выполнять работы в заданном стиле

- выдумывать (персонажей, локации, игры, логотипы)

- вести конструктивный диалог в тоне взаимоуважения и корректности

- укладываться в сроки любой ценой

Учусь (умею, но пока не так, как хочется):

- 3D

- грамотный гейм-дизайн

- анимация

Не умею:

- веб-дизайн/верстка

- программирование

- пре-пресс/допечатная подготовка

Буду рада сотрудничеству!

  • Анимировать спрайты

    Здравствуйте, уважаемые коллеги! Срочно нужна помощь по подготовке анимации для игры, одна не справляюсь:) Самих объектов под анимацию 6 штук, на каждый - от 8 до 3 фреймов. Более подробно все расскажу ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевести из AI в CDR носители фирменного стиля

    Доброй ночи, уважаемые коллеги! Возникла необходимость перевода 6-и файлов AI CS3 в CDR 9 версии. Сложных эффектов нет, растра нет, зато есть сложный детализированный узор, который превращается в кашу любыми известными мне ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайнер в рекламное агентство

    Срочно нужен очень хороший дизайнер в рекламное агентство в Киеве, способный на большие подвиги. Должен уметь: - придумывать (принты, логотипы, фирменные стили, сайты, концепты и вообще, все, что может иметь ...

    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Ищу преподавателя по рисунку!

    Здравствуйте, глубокоуважаемые коллеги! Я уверена, что среди Вас есть люди не только творческие, но и готовые делиться своими знаниями и умениями. Возникла необходимость улучшить свои навыки и знания в области академического рисунка/живописи, ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт для дизайн-студии

    $250

    Здравствуйте, товарищи! Требуется создать сайт-портфолио брендинговой студии (само я в web-е не сильно, к сожалению). Самое главное - удобный апдейт по разделам (создание ТМ, потребительский бренинг, логотипы, фирстили, нейминг). Метод решения задачи оставляю на ...

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Z_A_P
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$65
10 баллов
14 лет назад
Анимировать спрайты
Отлично составленное ТЗ.Своевременная оплата.Было приятно иметь дело!
Сергей отлично справился с заданием. Анимация получилась великолепная, к тому же сделана была очень оперативно. Огромное спасибо!
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