Сайт для дизайн-студии

Здравствуйте, товарищи!

Требуется создать сайт-портфолио брендинговой студии (само я в web-е не сильно, к сожалению). Самое главное - удобный апдейт по разделам (создание ТМ, потребительский бренинг, логотипы, фирстили, нейминг). Метод решения задачи оставляю на ваше усмотрение.

ТЗ и презентацию, от которой стоит работать, вышлю по запросу. На вопросы отвечу в личке.

UPD: уважаемые дамы и господа, вас оказалось очень много, работы у всех интересные, приятно видеть столько людей, имеющий свой почерк:) поэтому убедительная просьба оставлять предложения только здесь, в личку и на почту лучше не писать - не успеваю отслеживать.

UPD: всем огромное спасибо за участие и за помощь:)