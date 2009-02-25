Сайт для дизайн-студии

Кто за сколько и в какие сроки готов сделать?
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Здравствуйте, товарищи!
Требуется создать сайт-портфолио брендинговой студии (само я в web-е не сильно, к сожалению). Самое главное - удобный апдейт по разделам (создание ТМ, потребительский бренинг, логотипы, фирстили, нейминг). Метод решения задачи оставляю на ваше усмотрение.
ТЗ и презентацию, от которой стоит работать, вышлю по запросу. На вопросы отвечу в личке.
UPD: уважаемые дамы и господа, вас оказалось очень много, работы у всех интересные, приятно видеть столько людей, имеющий свой почерк:) поэтому убедительная просьба оставлять предложения только здесь, в личку и на почту лучше не писать - не успеваю отслеживать.
UPD: всем огромное спасибо за участие и за помощь:)
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