Сайт под ключ (есть PSD), требуется знание XSL

$100
Сайты «под ключ»Завершен7 заявок287 просмотров
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15 лет назад
Lenaaa
Елена 
49 летАргентина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
125 отзывов
Выбранный исполнитель
whitysolo
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$100
3 дня
Отличная работа, задача решена четко и в срок. Особо отмечу оперативную обратную связь. Евгений, спасибо.
Приятно работать с ответственным заказчиком. Буду рад дальнейшему сотруднечеству.
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