Требуется создание сайта на dle; по функционалу и дизайну точно такой как http://janka.ru/

Единственное, сайт должен быть ориентирован на клипы исполнителей, но, кроме клипов, присутствуют разделы "Приколы", "Мультфильмы"

Плюс небольшие изменения, о них при переписке