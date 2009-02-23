Создание скандинавского аукциона

Сайты «под ключ»Закрыт16 заявок358 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В общем интересует создание скандинавского аукциона, похожего на gagen.ru.(с этим скриптом)

С красивым небольшим дизайном и максимальным функционалом.

ТЗ пока делаем

От вас интересует примерные цены (от … и т.д.) и сроки

- стоимость создание проекта под ключ

- стоимость раскрутки и продвижения

- стоимость поддержки сайта

Только с портфолио.Оплата по факту, можем составить договор, поэтому новичков и кидал просьба не безпокоить. Преимущество тем, кто специализируется на аукционах и тем, кто в Киеве, для того, чтоб можно было встретиться и обсудить.

Icq 8-180-478

e-mail [email protected]

Пишите, буду после 24.00

15 лет назад
Nikolyan
Гость 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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