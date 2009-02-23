В общем интересует создание скандинавского аукциона, похожего на gagen.ru.(с этим скриптом)

С красивым небольшим дизайном и максимальным функционалом.

ТЗ пока делаем

От вас интересует примерные цены (от … и т.д.) и сроки

- стоимость создание проекта под ключ

- стоимость раскрутки и продвижения

- стоимость поддержки сайта

Только с портфолио.Оплата по факту, можем составить договор, поэтому новичков и кидал просьба не безпокоить. Преимущество тем, кто специализируется на аукционах и тем, кто в Киеве, для того, чтоб можно было встретиться и обсудить.

Icq 8-180-478

e-mail [email protected]

Пишите, буду после 24.00