Нужен сайт на DLE

Нужен на авто тематику сайт на движке dle полностю готовый и рабочий наполненый авто руководствами з базой и установлен на хостинг с возможностю продаж етих руководств чтобы зарабатывать!!!! ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт для примера delay-dengi.ru, объязательно что-бы был разбит на разделы с ограниченым доступом! С бюджетом не определился! Но работка, насколько я понимаю для разбирающегося в ДЛЕ совсем несложная?!Рассмотрю любые предложения!
- Похожие заказы
- $50Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимо оформить(разработать) страничку продажи коттеджа (визитка объекта). Все это нужно установить на joomla 1.5 с перспективой расширения. В оформлении необходимо использовать изображения дома и акцентировать на них внимание. Возможно, даже очень желательно, использование каких-нибудь красивых ...Сайты «под ключ»2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
- $250
Доброго всем дня. Требуется разработка сайта по теме "Заказ товаров по европейским каталогам" с возможностью дальнейшей работы по наполнению самостоятельно. ТЗ готово.Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется создание сайта. Пишем цены и сроки по ПУНКТАМ!!!!!!! 1. Дизайн 2. Сайт интернет-аукцион с регистрацией по смс 3. Раскрутка (продажа грузовика) Будет продаваться 1 грузовик, понимаю что смешно, но заказчик так хочет, а мое дело маленькое)) Прошу без цен и ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $1000
Требуется создание, либо уже готовая работа сервиса интернет-аукционаСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $500
Здравствуйте все те кто обратил внимание. Нужно создать сайт, приблизительный макет есть, ориентированный на туризм (бронирование отелей) заказ экскурсий и пр. Михаил. Пишите [email protected]Сайты «под ключ»38 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2500
Разработка сайта покерного ОФФлайн клуба. Возможности сайта: 1.Сайт должен быть с оригинальным дизайном с добавлением флеш анимации. 2.Сайт должен быть с поддержкой базы данных для регистрации пользователей и ведение учета по ним пример сайта можно посмотреть (www.citypoker.com.ua ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно создать сервис автоматической регистрации в социальных сетях Пример http://www.bposter.netСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $60
Необходимо создать CJ сайт (домен и хостинг имеются). CJ скрипт на ваш выбор! Связь со мной ICQ: 740962 Оплата WebMoney (договорная)Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется создание фотогалереи с интеграцией платежных систем ( в частности - Epassport). Подробности ICQ405308535Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт15 лет назад