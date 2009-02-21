Сайт з базой на движке dle

Сайт визитка. Профиль компании - продажа разноцветного кабеля. необходимо должным образом обыграть этот вопрос сделав сайт красочным. Flash предпочтителен так как главное на этом сайте не информация, а представительство. Смотрите описание. Сформировано описание того что мы ...
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Нужен на авто тематику сайт на движке dle полностю готовый и рабочий наполненый авто руководствами з базой и установлен на хостинг с возможностю продаж етих руководств чтобы зарабатывать!!!! Все сделать нужно не спеша но за небольшие деньги!!! Расмотрю любие предложения!!!мне нужен сайт что то на подоби avtos.info/ только ссилки на скачку нужно что бы покупались через робокасу или другой какой то сервис
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