Сайт з базой на движке dle

Нужен на авто тематику сайт на движке dle полностю готовый и рабочий наполненый авто руководствами з базой и установлен на хостинг с возможностю продаж етих руководств чтобы зарабатывать!!!! Все сделать нужно не спеша но за небольшие деньги!!! Расмотрю любие предложения!!!мне нужен сайт что то на подоби avtos.info/ только ссилки на скачку нужно что бы покупались через робокасу или другой какой то сервис