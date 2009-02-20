Нужна социальная сеть , с модулями :

1) Графити на стене

2) Альбом

3) Группы

4) События

5) Аудио

6) Видео

7) Флеш игры

8) Пользователи чтобы могли регестрировать имя на русском языке .

9) Подарки

10 ) Чат

12) Рейтинг

13) Дни рождения

14) Мод cup sistem

Пользователи сети разделены на три уровня

1-й — бронзовый уровень

2-й — серебряный уровень

3-й — золотой уровень

15) Мои гости

+ Хороший шаблон (удобный), или дизайн сделать

Склоняюсь к скрипту social engine ( как то так )

Вообще находял много в интернете его бесплатным и модули так же ...

В общем бюджет До 3500р или 100$

Или если есть готовые , показывайте пример ...