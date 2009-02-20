Нужен веб-сайт.

Сайты «под ключ»Закрыт74 заявки687 просмотров
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Интересует создание тематического сайта. Тематика - управление персоналом. Для примера - http://hr-expert.net

Сколько это будет стоить? И какие сроки?

15 лет назад
hrexpert
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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