Сайт под ключ

$500
Сайты «под ключ»Завершен50 заявок646 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день всем!

Интересует сайт по ключ с разработкой уникального дизайна и (очень желательно) повесить этот дизайн на CMS (желательно Joomla!)

Сайт сам по себе не сложный.

5 главных разделов

форум

в каждом главном разделе 1-5 под разделов.

Рассматривается вариант с интернет магазином (пока под вопросом)

готовы работать по предоплате.

Оплата наличными (Москва \ МО).

Или WMR (рублевые переводы вмз)

похожие сайты

http://www.superroza.ru/

http://www.florist.ru/russia/moscow.html?source=direct&campaign=743656&ad=1121430

В первую очередь скажу что рассматриваются кандидаты ТОЛЬКО с наличием КАЧЕСТВЕННОГО портфолио (на наш взгляд)

предложение можно высылать по почте (ОБЯЗАТЕЛЬНО С ССЫЛКОЙ НА ПОРТФОЛИО)

Ориентируемся на 400-700 $

Всем успехов!

15 лет назад
fend
Россия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
InfoRegion
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$700
10 дней
Отлично сработали, приятно то что закрыли проект РАНЬШЕ срока на ДВА дня. Только положительные эмоции вызывают. Отдельное спасибо, Павлу. На середине проекта у меня появились небольшие правки, все учли (без крика и возмущений как это обычно бывает). Спс еще раз! Ставлю Десять баллов! Еслиб было можно больше - поставил бы больше.
Все отлично. Сотрудничеством довольны!
  • Похожие заказы

  • Сателлит

    Короче говоря нужен дешевый сателит. Что конкретно нужно: - Движок: WordPress 2.7 - Тематика: недвижимость, строительство, ремонт и т.д. - Контент: копипаст - Дизайн: переделаный шаблон (но нормальный, чтобы не кидалось сразу в глаза слово сателит), можно переведённый забугорный шаблон, ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайта для свадебного агенства

    Сайт с элементами флеш под ключ. Должно быть стильно, небанально (с юмором).Креатив очень приветствуется. Разделов на сайте 13. Дизайн каждого раздела должен отличаться от другого раздела. В каждом разделе будет по 3-4 подразделы. Некоторые подразделы будут ...

    Сайты «под ключ»49 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка сайта для туроператорской компании

    $1000

    Требуется разработка сайта многопрофильного туроператора, работающего по зарубежным направлениям. Сайт состоит из трех шаблонов страниц. Первые два шаблона реализуются посредством flash. Третий шаблон является основным шаблоном, который будет использоваться для создания подразделов и наполнения контентом. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Система аукциона + дизайн

    $5000

    Необходимо разработать систему аукциона, схожую по принципу с скандинавской. В разработке желательно максимальное использование AJAX. Необходим также креативный, качественный дизайн. Допускается сторонний дизайнер. Нужна помощь в составлении ТЗ. Потрфолио, опыт работы не менее 3-х лет и не зайнятость на ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать сайт по принципу реферальной программы

    Всем привет! Нужен сайт в котором регистрируется человек1, у него в акаунте например регистрационные данные и уникальная реферальная ссылка. по этой ссылке регистрируется человек 2, человек 3, человек 4. У них в аке то ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт по продаже антиквариата

    Необходимо создать интернет магазин по продаже антиквариата. Около 1000 наименований. На системе управления, которая была бы хорошо оптимизирована под основные поисковые системы. От Вас: Сроки исполнения: от ... Стоимость: от ... Какая система или скрипт интернет-магазина будет использован: ... P.S. Только для исполнителей ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт для фотостудии

    1) Нужно разработать флеш-сайт для фотостудии и разместить на уже имеющемся хостинге. вот то что наравится! шаблон http://www.whitestudios.ru/ наличие админки обязательно возможно использование другого похожего шаблона возможно joomla ................................. 2) Сделать флеш-сайт фотографу - наличие админки обязательно. пример - http://www.grayscott.com/ сделать точь в ...

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    15 лет назад