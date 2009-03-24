Сайт под ключ

Добрый день всем!

Интересует сайт по ключ с разработкой уникального дизайна и (очень желательно) повесить этот дизайн на CMS (желательно Joomla!)

Сайт сам по себе не сложный.

5 главных разделов

форум

в каждом главном разделе 1-5 под разделов.

Рассматривается вариант с интернет магазином (пока под вопросом)

готовы работать по предоплате.

Оплата наличными (Москва \ МО).

Или WMR (рублевые переводы вмз)

похожие сайты

http://www.superroza.ru/

http://www.florist.ru/russia/moscow.html?source=direct&campaign=743656&ad=1121430

В первую очередь скажу что рассматриваются кандидаты ТОЛЬКО с наличием КАЧЕСТВЕННОГО портфолио (на наш взгляд)

предложение можно высылать по почте (ОБЯЗАТЕЛЬНО С ССЫЛКОЙ НА ПОРТФОЛИО)

Ориентируемся на 400-700 $

Всем успехов!