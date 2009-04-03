Разработка сайта для туроператорской компании

Привет. Нужен полный аналог сайта readme.ru. Т.е. обмен трафиком по средствам тизеров (это маленькие баннеры с хорошим описанием).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка сайта многопрофильного туроператора, работающего по зарубежным направлениям. Сайт состоит из трех шаблонов страниц. Первые два шаблона реализуются посредством flash. Третий шаблон является основным шаблоном, который будет использоваться для создания подразделов и наполнения контентом. CMS для сайта не требуется, т.к. все администрирование и наполнение будет производиться собственными силами клиента при помощи Dreamweaver.
С вас дизайн шаблонов, верстка и программирование.
Технически задача достаточно проста, основной вопрос заключается в презентабельном дизайне. Клиент не имеет точного представления по дизайну. К сожалению пока нет логотипа компании, поэтому если есть желание и возможность параллельно разработать логотип, то и он будет оплачен. Стоимость разработки логотипа оговаривается отдельно.
В прикрепленном файле есть простенькое ТЗ к сайту, а так же примеры пользовательского интерфейса шаблонов. Шаблоный 1 и 2 можно смело дизайнить в зависимости от фантазии, а в шаблоне 3 желательно соблюдать расположение информации в соответсвии с примером и сделать под эту страницу дизайн.
Если будет интересовать разработка логотипа для компании, то вся имеющаяся информация предоставляется по запросу.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- $2500Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5000
Необходимо разработать систему аукциона, схожую по принципу с скандинавской. В разработке желательно максимальное использование AJAX. Необходим также креативный, качественный дизайн. Допускается сторонний дизайнер. Нужна помощь в составлении ТЗ. Потрфолио, опыт работы не менее 3-х лет и не зайнятость на ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Всем привет! Нужен сайт в котором регистрируется человек1, у него в акаунте например регистрационные данные и уникальная реферальная ссылка. по этой ссылке регистрируется человек 2, человек 3, человек 4. У них в аке то ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать сайт сервиса раскрутки сайтов. Не дороже 20$Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Необходимо создать интернет магазин по продаже антиквариата. Около 1000 наименований. На системе управления, которая была бы хорошо оптимизирована под основные поисковые системы. От Вас: Сроки исполнения: от ... Стоимость: от ... Какая система или скрипт интернет-магазина будет использован: ... P.S. Только для исполнителей ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Сделать надо полностью сайт под ключ,сайт визитка.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
1) Нужно разработать флеш-сайт для фотостудии и разместить на уже имеющемся хостинге. вот то что наравится! шаблон http://www.whitestudios.ru/ наличие админки обязательно возможно использование другого похожего шаблона возможно joomla ................................. 2) Сделать флеш-сайт фотографу - наличие админки обязательно. пример - http://www.grayscott.com/ сделать точь в ...Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20000
Сайт AGELMA.COM, далее «проект» или «сайт», является новым ресурсом по организации обмена товаров между пользователями в сети Интернет. Данный сайт будет предоставлять возможность пользователям выставлять товары для последующей продажи через аукцион или прямой бартер. Инновационный ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо реализовать соц. сеть, аналог vkontakte.ru/odnoklassniki.ru и им подобных, "под ключ". Указывайте сроки и стоимость разработки. P.S. Писать только тем, кто в теме!Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть организация, которая является диллером более 20 автомобильных брендов. У каждого брнда есть свой сайт. Надо разработать дизайн портала, который будет объединять все эти бренды в себе и, соответственно, програмная (CMS для дальнейшего самостоятельного ...Сайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт15 лет назад