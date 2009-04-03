Разработка сайта для туроператорской компании

Требуется разработка сайта многопрофильного туроператора, работающего по зарубежным направлениям. Сайт состоит из трех шаблонов страниц. Первые два шаблона реализуются посредством flash. Третий шаблон является основным шаблоном, который будет использоваться для создания подразделов и наполнения контентом. CMS для сайта не требуется, т.к. все администрирование и наполнение будет производиться собственными силами клиента при помощи Dreamweaver.

С вас дизайн шаблонов, верстка и программирование.

Технически задача достаточно проста, основной вопрос заключается в презентабельном дизайне. Клиент не имеет точного представления по дизайну. К сожалению пока нет логотипа компании, поэтому если есть желание и возможность параллельно разработать логотип, то и он будет оплачен. Стоимость разработки логотипа оговаривается отдельно.

В прикрепленном файле есть простенькое ТЗ к сайту, а так же примеры пользовательского интерфейса шаблонов. Шаблоный 1 и 2 можно смело дизайнить в зависимости от фантазии, а в шаблоне 3 желательно соблюдать расположение информации в соответсвии с примером и сделать под эту страницу дизайн.

Если будет интересовать разработка логотипа для компании, то вся имеющаяся информация предоставляется по запросу.