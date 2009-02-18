Сайт по продаже антиквариата

Необходимо создать интернет магазин по продаже антиквариата.

Около 1000 наименований.

На системе управления, которая была бы хорошо оптимизирована под основные поисковые системы.

От Вас:

Сроки исполнения: от ...

Стоимость: от ...

Какая система или скрипт интернет-магазина будет использован: ...

P.S.

Только для исполнителей из Москвы или Московской области (необходима личная встреча для переговоров).