Сайт по продаже антиквариата

Необходимо предложить полное законченное решение от ТЗ до реализации, в том числе дизайн. Наполнение контентом - наше. Аналог www.elec.ru, www.vashdom.ru, www.ruscable.ru другой рынок требуется оценочная стоимость проекта срок реализации до 1 сентября повторное предложение в связи расчетом проекта icq: 55663197 skype: sdasler
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать интернет магазин по продаже антиквариата.
Около 1000 наименований.
На системе управления, которая была бы хорошо оптимизирована под основные поисковые системы.
От Вас:
Сроки исполнения: от ...
Стоимость: от ...
Какая система или скрипт интернет-магазина будет использован: ...
P.S.
Только для исполнителей из Москвы или Московской области (необходима личная встреча для переговоров).
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