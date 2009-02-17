Сайт сетевого маркетинга

Сайты «под ключ»Закрыт26 заявок392 просмотра
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Необходимо создать 4 сайта для сетевого маркетинга

Примеры:

1) http://inmarket.name/ Продажа программ обучения работе на ПК

2) http://www.winalite-web.ru/ Женские гигиенические прокладки

3) http://www.amway.ua/ http://www.amway.ru/ Бытовая химия, уход за телом

4) Сайт по страхованию жизни

Если есть возможность, покажите хотя бы шаблон(внешний вид), хотим посмотреть цветовые решения.

В каждом сайте самый простейший форум.

Ждем Ваших предложений по срокам и стоимости, портфолио (желательно иметь похожие выіполненные проекты).

Предпочтение отдадим исполнителю из Киева.

Желательно CMS типа Joomla, DLE.Требования- не сложные CMS.

15 лет назад
poltavtsev
Дмитрий 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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