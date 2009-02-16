Сайт шинной тематики

$250
Сайты «под ключ»Закрыт32 заявки435 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать дизайн сайта по тематике "Шины б\у", установить CMS, залить на хостинг. Таких сайтов в перспективе надо 4 штуки. Дизайн хочется нешаблонный. В предложении указывайте сразу цену. За дешевизной не гонюсь, но и предложения по 1500$ за зайт не рассматриваю.

15 лет назад
dimas212
Дмитрий 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Каталог недвижимости.

    Сайт на котором желающие будут размещать информацию о продаже - покупке недвижимости. Естественно поиск по категорям и т.д.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт по теме Салоны красоты и СПА

    $500

    Требуется создать сайт: Пример сайта: http://www.spa.octarin.ru/ ЧТО необходимо, чтобы было в стректуре сайта: 1 главная презентационная страница 2 главное меню 3 размещение видеороликов (открытие салонов) 4 отзывы клиентов 5 оформление заявок на сайте переадресация на почту 6 наличие музыкального фона 7 домены: Не дороже 15 000 ...

    Сайты «под ключ»42 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайта

    Требуется специалист для создания двустраничных развлекательных cайтов. Только Москва! 1000р за сайт. isq 462872860

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание веб-сайта под ключ (финансовая тематика)

    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Вкратце расскажу что нужно сделать. Необходимо создать сайт с нуля, разработать логотип и дизайн. Интегрировать несколько приложений. Создать и привязать к сайту клиентскую базу. При необходимости, предоставить тех. поддержку. Обязательно высокое качество всей ...

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт для певческой группы.

    $90

    Сайт для певческой группы: 1. Минимальное количество страниц (главная (о нас, фотогалерея, видео, контакты)). 2. Дизайн на певческую (эстрадно-музыкальную) тему.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание он-лайн магазина (западный проект)

    $2500

    Создание он-лайн магазина (западный проект) только программинг. Нужен один програмист. Пожалуйста, прочтите текст внимательно. Не нужно писать, если вы никогда этим не занимались или просто хотите попробовать. 1) высылайте список из западных магазинов онлайн с оплатой ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание интернет-магазина на базе OsCommerce.

    Нужно создать интернет-магазин на базе движка OsCommerce по продаже товара используя XML. Кто готов взяться - стучите в асю (2 три 13 ноль 7 шесть) Опыта создания интернет-магазинов на OsCommerce обязателен. Портфолио обязательно. Если вы не делали магазинов на ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад