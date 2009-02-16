Сайт по теме Салоны красоты и СПА

Требуется специалист для создания двустраничных развлекательных cайтов. Только Москва! 1000р за сайт. isq 462872860
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Требуется создать сайт:
Пример сайта:
ЧТО необходимо, чтобы было в стректуре сайта:
1 главная презентационная страница
2 главное меню
3 размещение видеороликов (открытие салонов)
4 отзывы клиентов
5 оформление заявок на сайте переадресация на почту
6 наличие музыкального фона
7 домены:
Не дороже 15 000 р.
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