Сайт по теме Салоны красоты и СПА

$500
Сайты «под ключ»Закрыт42 заявки449 просмотров
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Требуется создать сайт:

Пример сайта:

http://www.spa.octarin.ru/

ЧТО необходимо, чтобы было в стректуре сайта:

1 главная презентационная страница

2 главное меню

3 размещение видеороликов (открытие салонов)

4 отзывы клиентов

5 оформление заявок на сайте переадресация на почту

6 наличие музыкального фона

7 домены:

Не дороже 15 000 р.

15 лет назад
Everonit
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад