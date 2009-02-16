Сайт по теме Салоны красоты и СПА

Создание он-лайн магазина (западный проект) только программинг. Нужен один програмист. Пожалуйста, прочтите текст внимательно. Не нужно писать, если вы никогда этим не занимались или просто хотите попробовать. 1) высылайте список из западных магазинов онлайн с оплатой ...