Everonit

Максим Киселев Everonit

 
42 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Сайт по теме Салоны красоты и СПА

    $500

    Требуется создать сайт: Пример сайта: http://www.spa.octarin.ru/ ЧТО необходимо, чтобы было в стректуре сайта: 1 главная презентационная страница 2 главное меню 3 размещение видеороликов (открытие салонов) 4 отзывы клиентов 5 оформление заявок на сайте переадресация на почту 6 наличие музыкального фона 7 домены: Не дороже 15 000 ...

    Сайты «под ключ»42 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен магазин на битрикс (в раздел готовго сайта)

    $500

    Нужено создать на сайте everonit.ru дополнительный раздел "Магазин" на движке Битрикс (лицензия есть - малый бизнес) Основная задача: 1) Выгрузка остатков товара из 1С в он-лайн режиме через 1С битрикс на сайт - в раздел Магазин (который ...

    Битрикс
    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рисовать сайты

    $500

    Создание сайтов под ключ, платим 10-15 т.р. за сайт. Ваше прямое общение с заказчиком, составление с ним ТЗ , Брифов и прочего. Проект не разовый, это постоянное сотрудничество. Оплата скорее всего либо через Western Union, либо через Мигом ...

    Дизайн сайтов84 заявки
    Закрыт
    15 лет назад