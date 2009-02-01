Требуется создать сайт: Пример сайта: http://www.spa.octarin.ru/ ЧТО необходимо, чтобы было в стректуре сайта: 1 главная презентационная страница 2 главное меню 3 размещение видеороликов (открытие салонов) 4 отзывы клиентов 5 оформление заявок на сайте переадресация на почту 6 наличие музыкального фона 7 домены: Не дороже 15 000 ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $500Сайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт15 лет назад
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Нужено создать на сайте everonit.ru дополнительный раздел "Магазин" на движке Битрикс (лицензия есть - малый бизнес) Основная задача: 1) Выгрузка остатков товара из 1С в он-лайн режиме через 1С битрикс на сайт - в раздел Магазин (который ...Интернет-магазины13 заявокЗакрыт15 лет назад
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Создание сайтов под ключ, платим 10-15 т.р. за сайт. Ваше прямое общение с заказчиком, составление с ним ТЗ , Брифов и прочего. Проект не разовый, это постоянное сотрудничество. Оплата скорее всего либо через Western Union, либо через Мигом ...Дизайн сайтов84 заявкиЗакрыт15 лет назад