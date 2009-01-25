Рисовать сайты

$500
Дизайн сайтовЗакрыт84 заявки845 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создание сайтов под ключ, платим 10-15 т.р. за сайт.

Ваше прямое общение с заказчиком, составление с ним ТЗ , Брифов и прочего.

Проект не разовый, это постоянное сотрудничество.

Оплата скорее всего либо через Western Union, либо через Мигом (денежные переводы), возможно также трудоустройство по ТК на сдельный оклад. В любом случае: нужна вся контактная информация будущего претендента (никаких анонимных работ через СБС)

p.s. Безналичный расчет - также возможны.

15 лет назад
Everonit
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад