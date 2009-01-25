изготовление дизайна сайта

Уважаемые фрилансеры, необходимо сделать дизайн сайта, который написан на asp.net сайт можно посмотреть тут http://www.uspoisk.ru Структура сайта меня устраивает поэтому нужно лишь причесать, без сильных измениний, хотя если если есть хорошие идеи то можно их расмотреть. Сразу хочу ...