Приватный проект для студии Carissalmo

Необходимо создать дизайн + верстка сайта агентства недвижимости. Требуется стильный и конструктивный дизайн. Только профессиональная работа!
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