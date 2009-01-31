Логотип + дизайн сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен76 заявок625 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать логотип и концепт-дизайн интернет-магазина детских товаров.

Дизайн сайта
15 лет назад
mbakhtina
Марина 
50 летИспания
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Doomsday
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$100
6 дней
Отлично! Выполнил все требования и пожелания. Понравился первый же предложенный вариант дизайна. По второму варианту цветового решения оперативно вносил все исправления. Большое спасибо! Было приятно сотрудничать.
Приятный заказчик. Четкое ТЗ. Своевременная оплата. 10 баллов
  • Похожие заказы

  • Шаблон для сайта DLE (футбол).

    $20

    Разработка дизайна для информационного новостного сайта,который посвящён футболу. Предлагаем: 1 Разработку дизайна, можно дизайн схожий с soccer.ru, по крайней мере ширина шаблона должна быть той же. "Краски" желательно не яркие, чтобы не смахивал на развлекательный ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доделать проект (2)

    $100

    Ещё раз доделать проект. С предыдущим дизайнером мы не сошлись во мнениях по поводу выполнения работы. Дизайн уже созданный соответственно дорисовать(не перерисовывать,а дорисовать) 1. Полку заменить на какую-нибудь в ретро (ампир) стиле 2. Баночки с краской, их тени и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн сайтов + баннеры

    Есть несколько существующих сайтов+парочка в разработке, для существующих нужно 1. Доработать дизайны главных страниц 2. Нарисовать некоторое количество баннеров. для новых проектов нужно разработать дизайн с 0 + сверстать в шаблоны под существующую цмс. бюджет всего этого отельный для ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать полностью простенький сайт

    $50

    Нужно доделать сайт newjimm.com (типа newjimm.ru). Оплата с сервиса smscoin.ru. Сделать wap версию сайта. Ссылки для скачивания после отправки смс должны быть динамическими и хранится сутки. А также нужно изменить дизайн программы jimm (Заставку при включении и другое по ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн шапок

    $2000

    Есть дизайн, который нарисован по шаблону. Необходимо разработать 15 качественых, проработанных шапок, которые будут отражать направление работы каждого сайта, например, Автомобильный портал - шапка с автомобилями, Портал о одежде - какие нибудь покупки, Ну и так ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн и HTML верстка промо сайта

    $150

    Требуется редизайн сайта + верстка, сайт заказчика absolutgroup_ru Дизайн должен быть современный, примерно то что нравится заказчику www_luchsveta_ru , но естественно диз должен быть свой, ваши предложения относительно дизайна рассматриваются. К верстке требования ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Исправить дизайн DLE

    $10

    Есть дизайн для DLE в нем надо исправыить все ошибки, полностью подогнать под DLE 7.5 (иначе говоря облака тегов и т.д. стандартные функции DLE), и из этого дизайна сделать дизайн форума DLE forum 2.3 Вот сам ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад