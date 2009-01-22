Шаблон для сайта DLE (футбол).

$20
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок283 просмотра
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Разработка дизайна для информационного новостного сайта,который посвящён футболу.

Предлагаем:

1 Разработку дизайна, можно дизайн схожий с soccer.ru, по крайней мере ширина шаблона должна быть той же. "Краски" желательно не яркие, чтобы не смахивал на развлекательный портал. Но и тусклым делать не надо. Всё в меру. Примерное описание главной страницы:

Меню в правой колонке (Меню в столбик: Англия, Германия, Россия, Испания, Италия, Лига Чемпионов, Лига Европы, Международный футбол, Другое) Под Меню, должен будет расположен опрос.

Вверху в правом углу, над сайтом, в строчку - Контакты, Реклама на сайте, Ссылки.

В левой колонке в столбик: Турнирная таблица России.

Под ней лента новостей, как на soccer.ru.

По центру: место под главную новость, под ней лента новостей с иллюстрациями.

Можете заняться разработкой сейчас, желательно уложиться в течение недели, скидывайте скриншоты.

2 У кого-то уже есть шаблоны подобных сайтов, скидывайте скриншоты. Возможно мы выкупим уже имеющийся у вас шаблон и переделаем сами.

15 лет назад
info-site
Victor Vic 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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