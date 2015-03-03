Дизайн шапок

Добрый день! Ищу человека, который хорошо разбирается в Joomla! и не плохо работает с дизайном. Задание во вложении))))) (сайт надо доделать в течении 1-2х недель.) Прошлый человек, за полторы недели сделал одну страничку, что подпортило все сроки.