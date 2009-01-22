Дизайн сайта бытовой техники

$350
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки179 просмотров
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#1$

Бюджет 350$

Для участия в тендере необходимо сделать главную страницу сайта РЕМОНТА бытовой техники по вашему усмотрению и выложить на вашем хостинге

По результатам будет объявлен исполнитель.

требования:

на первой стр должны находится 2 группы кнопок и информация об услугах(вид деятельности)

первая группа кнопок:

Home

Warranty

Contact Us

About us

Online Appointment

Вторая группа кнопок:

REFRIGERATOR REPAIR

AIR CONDITIONING REPAIR

DRYER REPAIR

WASHER REPAIR

DISHWASHER REPAIR

STOVE REPAIR

OVEN REPAIR

MICROWAVE REPAIR

Дизайн сайта
15 лет назад
Magazineer
57 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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