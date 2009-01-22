Magazineer

Суть проста,вы выбираете 75 тем,пишите статьи на английском на любую из них,размер статьи 1000 символов,цена за 1 статью 50 рублей.Статьи будут использоваться на блогах и должны быть полностью уникальными,и не должны использоваться вами в будущем. ...
- $1000Копирайтинг16 заявокЗакрыт15 лет назад
- $350
Бюджет 350$ Для участия в тендере необходимо сделать главную страницу сайта РЕМОНТА бытовой техники по вашему усмотрению и выложить на вашем хостинге По результатам будет объявлен исполнитель. требования: на первой стр должны находится 2 группы кнопок и информация ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Нужен скрипт бесплатной лотереи,наподобии этой http://freesuperloto.com/ ,но в более упрощенном варианте. Выкладывайте наработки на своем хостинге, буду тестировать.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
СРОЧНО Требуется переделать скрипт и разместить его на Вашем хостинге, Суть скрипта в том что скрипт собирает информацию из ссылки... Тоесть вводим например 50 сылок в скрипт... Скрипт находит искомое(точнее номер телефона) и собирает информацию(номера телефонов). Прошлую версию скрипта ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
- $60
Нужно сделать макет обложки журнала. Необходимо сделать рекламу очков для 3D-просмотра вместе с премьерой фильма 3D. Вам необходимо предоставить ссылки непосредственно на аналогичные работы в вашем портфолио чтобы мы могли выбрать исполнителя! Мы предоставим вам материалы для ...Верстка полиграфии42 заявкиЗакрыт15 лет назад