Magazineer

Суть проста,вы выбираете 75 тем,пишите статьи на английском на любую из них,размер статьи 1000 символов,цена за 1 статью 50 рублей.Статьи будут использоваться на блогах и должны быть полностью уникальными,и не должны использоваться вами в будущем. ...