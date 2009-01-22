Magazineer

Иванов Макс Magazineer

 
57 летРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написание статей на английском

    $1000

    Суть проста,вы выбираете 75 тем,пишите статьи на английском на любую из них,размер статьи 1000 символов,цена за 1 статью 50 рублей.Статьи будут использоваться на блогах и должны быть полностью уникальными,и не должны использоваться вами в будущем. ...

    Написание статей
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта бытовой техники

    $350

    Бюджет 350$ Для участия в тендере необходимо сделать главную страницу сайта РЕМОНТА бытовой техники по вашему усмотрению и выложить на вашем хостинге По результатам будет объявлен исполнитель. требования: на первой стр должны находится 2 группы кнопок и информация ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт

    $20

    СРОЧНО Требуется переделать скрипт и разместить его на Вашем хостинге, Суть скрипта в том что скрипт собирает информацию из ссылки... Тоесть вводим например 50 сылок в скрипт... Скрипт находит искомое(точнее номер телефона) и собирает информацию(номера телефонов). Прошлую версию скрипта ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Реклама для обложки журнала

    $60

    Нужно сделать макет обложки журнала. Необходимо сделать рекламу очков для 3D-просмотра вместе с премьерой фильма 3D. Вам необходимо предоставить ссылки непосредственно на аналогичные работы в вашем портфолио чтобы мы могли выбрать исполнителя! Мы предоставим вам материалы для ...

    Верстка полиграфии42 заявки
    Закрыт
    15 лет назад