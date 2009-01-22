Написание статей на английском

Сайт на игровую тематику(компьютерные игры). В день нужно публиковать 2-3 новости. каждая 5 новость должна быть легким рерайтом(остальное копируется с новостных источников) Работа долгосрочная, поэтому ищу людей на постоянную основу(!) Выплаты каждую неделю, 2 недели, месяц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть проста,вы выбираете 75 тем,пишите статьи на английском на любую из них,размер статьи 1000 символов,цена за 1 статью 50 рублей.Статьи будут использоваться на блогах и должны быть полностью уникальными,и не должны использоваться вами в будущем. Если интересно пишите на [email protected]
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