Сайт на игровую тематику(компьютерные игры). В день нужно публиковать 2-3 новости. каждая 5 новость должна быть легким рерайтом(остальное копируется с новостных источников) Работа долгосрочная, поэтому ищу людей на постоянную основу(!) Выплаты каждую неделю, 2 недели, месяц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно придумать название для системы управления сайтом для самостоятельного пользования. В быту оно известно как CMS, но нам бы хотелось персонального названия. Название может состоять из любого количества слов, написанно может быть любым языком (но желательно чтобы было понятно даже самой простой секретарше).
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