Нейминг

$50
КопирайтингЗавершен30 заявок985 просмотров
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#1$

Нужно придумать название для системы управления сайтом для самостоятельного пользования. В быту оно известно как CMS, но нам бы хотелось персонального названия. Название может состоять из любого количества слов, написанно может быть любым языком (но желательно чтобы было понятно даже самой простой секретарше).

15 лет назад
studio-maxaon
Ирина 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
30 отзывов(-1)
Победитель конкурса
martyn_lorentz
Александр 
54 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
Нестандартные решения стандартных задач. Креативно и позитивно. Спасибо за работу. Рекомендуем всем!
Было приятно работать. Ирина грамотно формулирует задачу. Работу оплачивает в полном объеме и без задержек.
Заявки фрилансеров
martyn_lorentz
Александр 
54 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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