# 1 — $

Нужно придумать название для системы управления сайтом для самостоятельного пользования. В быту оно известно как CMS, но нам бы хотелось персонального названия. Название может состоять из любого количества слов, написанно может быть любым языком (но желательно чтобы было понятно даже самой простой секретарше).