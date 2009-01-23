Создание отзывов на модели товаров

КопирайтингЗавершен22 заявки611 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написание уникальных отзывов на товары: компьютерная, бытовая, аудио и видео техника.

Копипаст и рерайтинг обзоров и отзывов с других порталов не подходит. Отзыв должен быть от себя.

Содержание одного отзыва - минимум 200 слов.

Вы должны понимать предмет. Можете писать отзыв о своей домашней технике, но предпочтительны будут те модели, которые я вам предоставлю.

Пожалуйста, указывайте ваши цены за один отзыв и срок написания одного отзыва.

Сроки не "горящие", мне нужен качественный текст.

Настоятельная просьба: не пишите в приват.

Спасибо.

Жду ваших предложений.

15 лет назад
M-Topol
Максим 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
olga_4444
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Ольга написала отличный структурированный отзыв на товар. Очень оперативно и качественно исполнено. Надеюсь продолжить дальнейшее сотрудничество в больших объемах.
Спасибо)
  • Похожие заказы

  • Статьи по заданной тематике

    $100

    Требуется в разумные сроки пять статей по вопросам: кредиты, недвижимость, сокращение штата. Оплата - от 8 долл./тыс.з. Требования к кандидатам: - литературный русский; - собственное сочинение; - размер статьи в пределах 1-2 т.з. (всего) Приветствуются опыт и юридические знания, копирование ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Работа для ньюсмейкера - рерайтера

    Нужен качественный рерайт новостей. Тематика новостей широкая, источники я укажу. На выходе текст примерно 1,5 тыс. знаков. Заголовок. Ссылка на картинку. Нужно пока примерно 10 новостей в неделю. Можно ежедневно понемногу, можно через день, желательно что бы простоев ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рерайт и копирайт

    Нужно писать публикации, для мед. тематики, ритуальные услуги, пиломатериалы и т.д. Нужен адекватный, которые держит сроки, и может писать на многие темы. Работы поверьте много, думаю смогу человека активно нагружать работой. Если цены будут не завышенные, и адекватные ...

    Копирайтинг58 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рерайт описания, отредактировать

    Нужно сделать рерайт описания. По возможности использовать такие ключевики: каталог предприятий каталог фирм каталог компаний предприятия украины каталог организаций каталог фирм и предприятий каталог предприятий украины Пишите ваши сроки и цены? Желательно сейчас сделать Описание в приложении.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рерайт

    Есть 5 отрывков контрольной работы, их нужно отрерайтить. Но отрерайтить нужно за часа 2-3, и несложный рерайт, а просто укоротить его. Например, что-то лишнее убрать, чтобы из 4 тыс. символов осталось только 2,5-3 тысячи. Где-то надо ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать рецензию на сделанную CMS

    Необходимо написать рецензию на сделанную CMS. Крайне желательно, если вы готовы написать текст, знание технологий: - что такое CMS вообще - блочные структуры системы управления сайтом - библиотеки jquery - технологий macromedia flash Текст рецензии будет использоваться в моём дипломном проекте ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Набор рерайтеров

    $50

    Набираю команду из 3-5 рерайтеров. Предпочтение начинающим авторам. Просьба указывать стоимость вашей работы в рассчете за 1тыс. знаков без пробелов.

    Копирайтинг152 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Описания видео роликов

    Нужно будет делать следующее: 1. Скачать короткий видео ролик (10-30 Мб). Позже сообщу откуда. 2. Специальной программкой сделать из него скриншоты (это делается очень быстро) 3. Придумать название для ролика 4. Придумать краткое описание ролика (около 500 символов) 5. Залить ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад