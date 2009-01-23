Создание отзывов на модели товаров

Требуется в разумные сроки пять статей по вопросам: кредиты, недвижимость, сокращение штата. Оплата - от 8 долл./тыс.з. Требования к кандидатам: - литературный русский; - собственное сочинение; - размер статьи в пределах 1-2 т.з. (всего) Приветствуются опыт и юридические знания, копирование ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написание уникальных отзывов на товары: компьютерная, бытовая, аудио и видео техника.
Копипаст и рерайтинг обзоров и отзывов с других порталов не подходит. Отзыв должен быть от себя.
Содержание одного отзыва - минимум 200 слов.
Вы должны понимать предмет. Можете писать отзыв о своей домашней технике, но предпочтительны будут те модели, которые я вам предоставлю.
Пожалуйста, указывайте ваши цены за один отзыв и срок написания одного отзыва.
Сроки не "горящие", мне нужен качественный текст.
Настоятельная просьба: не пишите в приват.
Спасибо.
Жду ваших предложений.
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