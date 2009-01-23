Создание отзывов на модели товаров

Нужно написание уникальных отзывов на товары: компьютерная, бытовая, аудио и видео техника.

Копипаст и рерайтинг обзоров и отзывов с других порталов не подходит. Отзыв должен быть от себя.

Содержание одного отзыва - минимум 200 слов.

Вы должны понимать предмет. Можете писать отзыв о своей домашней технике, но предпочтительны будут те модели, которые я вам предоставлю.

Пожалуйста, указывайте ваши цены за один отзыв и срок написания одного отзыва.

Сроки не "горящие", мне нужен качественный текст.

Настоятельная просьба: не пишите в приват.

Спасибо.

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