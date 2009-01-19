Набор рерайтеров

Для сайта по разработке качественных сателлитов требуется копирайтер и несколько рерайтеров. Интересует качественный копирайтинг и рерайт, разумеется я понимаю что это не может стоить очень дешево, поэтому прошу писать Вашу цену за полноценный копирайтинг и полноценный ...