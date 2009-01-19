Набор рерайтеров

$50
КопирайтингЗакрыт152 заявки1700 просмотров
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Набираю команду из 3-5 рерайтеров. Предпочтение начинающим авторам. Просьба указывать стоимость вашей работы в рассчете за 1тыс. знаков без пробелов.

15 лет назад
q111
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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