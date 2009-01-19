Написание ресторанных обзоров

На работу требуются, люди знающие толк в футболе. Работа состоит в наполнении сайта новостями в копи\паст 0.05 $ за новость с фото, если новость большая то 0.1$ и Копирайт от 0.25$ за новость. Возможность ...
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