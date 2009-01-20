Копирайтинг на английском языке

Требуется написать статью на английском языке на главную страницу автомобильного сайта.

Объем около 2000 символов без пробелов (можно больше).

В тексте нужно использовать 22 ключевых слова/словосочетаний (в приложении).

Оплата на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания.

В вашем предложении указывайте сумму за статью и сроки.