Копирайтинг на английском языке

КопирайтингЗавершен10 заявок337 просмотров
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Требуется написать статью на английском языке на главную страницу автомобильного сайта.

Объем около 2000 символов без пробелов (можно больше).

В тексте нужно использовать 22 ключевых слова/словосочетаний (в приложении).

Оплата на ваш счет в системе weblancer после выполнения задания.

В вашем предложении указывайте сумму за статью и сроки.

15 лет назад
seasick
Артем 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
297 отзывов
Выбранный исполнитель
nicka
36 летФинляндия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$10
2 дня
Все было сделано очень профессионально, спасибо за работу.
Очень приятно было сотрудничать с Артемом. Четко поставлена задача, своевременная оплата. Без лишних слов и эмоций. Спасибо! +10
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