Собрать объекты недвижимости в текстовик и фото

КопирайтингЗавершен10 заявок353 просмотра
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Вкратце - около сотни объектов найти на англ.яз ресурсах, сохранить фото, перевести вкратце описание и сунуть в текстовик. В среднем на каждый объект уходит пара тройка минут. Подробнее в личку.

15 лет назад
xwande
Виктор 
44 годаЛатвия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
LadyM
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$10
2 дня
Отличная работа! Все сделано качественно, в объеме, большем чем ожидалось. Хотя работа сложная и рутинная - автор использовал профессиональный подход чтобы сделать в срок. Рекомендую!
Виктор превосходный заказчик! Очень довольна работой с ним! Задача была поставлена чётко, оплата за работу была сделана мгновенно! Очень рекомендую!!!!!! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
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