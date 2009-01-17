Необходим рерайт 11 статей, срочно

КопирайтингЗавершен10 заявок318 просмотров
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Добрый вечер Уважаемые коллеги, необходим глубокий рерайт 11 статей на различную тематику.

Оплата: 1 $ за 1000 знаков.

Пожалуйста, оставляйте свои предложения в проекте с контактами.

15 лет назад
arinakira
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
JayS
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$14
1 день
Отлично, нет слов! Спасибо Вам Юлия.
Условия четкие и понятные, оплата моментальная - спасибо за приятное сотрудничество!
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