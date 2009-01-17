Необходим рерайт 11 статей, срочно

Нужны статьи для сайта.Копирайтинг. Рерайтинг Тематика - беременность, роды, дети Стать должны быть уникальными с точки зрения поисковиков, язык русским. Для начала нужно 8-10 статей. Пишите заявки в приват, в приват обязательно номер аськи, цену, сроки, количество, которое ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер Уважаемые коллеги, необходим глубокий рерайт 11 статей на различную тематику.
Оплата: 1 $ за 1000 знаков.
Пожалуйста, оставляйте свои предложения в проекте с контактами.
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