Статьи для сайта

КопирайтингЗакрыт32 заявки1044 просмотра
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Нужны статьи для сайта.Копирайтинг. Рерайтинг

Тематика - беременность, роды, дети

Стать должны быть уникальными с точки зрения поисковиков, язык русским. Для начала нужно 8-10 статей.

Пишите заявки в приват, в приват обязательно номер аськи, цену, сроки, количество, которое готовы сделать или возможно уже имеете(предпочтительнее).

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15 лет назад
makarena55
Анна 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранные исполнители
Iziida
Украина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
farman
Фарман 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-1)
15 лет назад
$1
1 день
Был сделан заказ на 10 статей, 2 статьи были присланы и оплачены, но последующие было предложено переработать- т.к. качество неудовлетворительное (переписаны вступительные статьи из учебников по педагогике и психологии), кроме не выдержаны сроки которые предлагал сам же автор. статьи перерабатывались неделю.
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