Статьи для сайта

Был сделан заказ на 10 статей, 2 статьи были присланы и оплачены, но последующие было предложено переработать- т.к. качество неудовлетворительное (переписаны вступительные статьи из учебников по педагогике и психологии), кроме не выдержаны сроки которые предлагал сам же автор. статьи перерабатывались неделю.