Рерайтинг по тематике инвестирования.

КопирайтингЗавершен12 заявок430 просмотров
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Нужно порядка 30.000 символов. Простой, но читабельный и уникальный рерайт. Оплата за все 24$. Распределю на несколько человек. Срок - один день.

15 лет назад
LegalZoom
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
105 отзывов
Выбранные исполнители
Allena
Алена 
51 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$24
1 день
Отличная работа! Спасибо.
Отличный заказчик! Всем рекомендую!
Ronil
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$24
1 день
Благодарю за качественную работу!
Четкий, всегда на связи, щедрый, деньги в срок. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем ) С уважением, Павел!
T_F_W
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$24
1 день
Спасибо за хорошую работу!
Хороший заказчик, чётко поставленная задача и достойная оплата. Рекомендую.
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